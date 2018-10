Erste FOTOs der Sojus-Crew nach geglückter Notlandung veröffentlicht

Dem Unternehmen zufolge befinden sich Owtschinin und Hague derzeit in der Stadt Schesqasghan. Nach der Entscheidung des Roskosmos-Chefs, Dmitri Rogosin, wird die Crew auf das Kosmodrom Baikonur gebracht. Vor ihrem Flug werden Owtschinin und Hague noch einmal medizinisch untersucht.

Основной и дублирующий экипажи корабля #СоюзМС10 направляются на Байконур из города Жезказган pic.twitter.com/qxRGNfMal0 — РОСКОСМОС (@roscosmos) 11. Oktober 2018

​>>> Mehr zum Thema: „Beispiellos“: Raumforschungsexperte zu Sojus-Panne

Die Besatzung der notgelandeten Sojus-Rakete ist mit einer Tu-134 nach Baikonur aufgebrochen, so Roskosmos.

#СоюзМС10: космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин и астронавт @NASA Ник Хейг сейчас находятся в Жезказгане и проходят обследование перед вылетом.



Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин (@Rogozin) принял решение о транспортировке космонавтов на Байконур. pic.twitter.com/b1IzKZZI8O — РОСКОСМОС (@roscosmos) 11. Oktober 2018

>>> Mehr zum Thema: Nach Sojus-Start – Trägerraketenpanne

© Sputnik / Alexej Filippow Sojus MS-10-Crew verlässt Baikonur und bricht nach Moskau auf – VIDEO

Die sich in Baikonur befindende Zentrale Sanitätskompanie Nu. 1 der russischen föderalen Agentur für Medizin und Biologie bestätigte gegenüber Sputnik, dass Owtschinin und Hague für eine weitere Untersuchung in die Institution gebracht werden.

Am Donnerstag kam es kurz nach dem Start einer Sojus-MS-10-Rakete am Kosmodrom Baikonur zu einer Panne in der zweiten Raketenstufe. An Bord waren der russische Kosmonaut Alexej Owetschkin und der US-Astronaut Nick Hague, die sich der Expedition 57 auf der Internationalen Raumstation anschließen sollten. Das Havariesystem der Rakete funktionierte erfolgreich und die Kosmonauten machten eine Notlandung in Kasachstan.