„Das Schiff ist großartig“: Deutscher ISS-Chef Gerst reagiert auf Sojus-Havarie

Bin froh, dass es unseren Freunden gut geht. Danke an >1000 Rettungskräfte! Heute hat sich wieder gezeigt, wie großartig die Soyuz ist: Trotz Fehlstart wurde die Crew sicher zur Erde zurückgebracht. Raumfahrt ist hart. Aber wir müssen weitermachen, zum Wohle der Menschheit. pic.twitter.com/0J5qQCn8gB — Alexander Gerst (@Astro_Alex) 11. Oktober 2018

Er betonte, dass „Raumfahrt hart“ sei. „Aber wir müssen weitermachen, zum Wohle der Menschheit.“

Am Donnerstag kam es kurz nach dem Start einer Sojus-MS-10-Rakete am Kosmodrom Baikonur zu einer Panne in der zweiten Raketenstufe. An Bord waren der russische Kosmonaut Alexej Owtschinin und der US-Astronaut Nick Hague, die sich der Expedition 57 auf der Internationalen Raumstation anschließen sollten. Das Havariesystem der Rakete funktionierte erfolgreich und die Kosmonauten machten eine Notlandung in Kasachstan. Weder Owtschinin noch Hague erlitten Verletzungen.

Laut Angaben von mit der Situation vertrauten Quellen soll sich ein Block der ersten Stufe der Trägerrakete nicht zum richtigen Zeitpunkt gelöst haben, was zu der Panne geführt haben könnte. Die bemannten Starts zur Internationalen Raumstation ISS, die derzeit nur von Baikonur und nur mit russischen Sojus-Schiffen erfolgen, werden zeitweilig unterbrochen, bis die Ursache geklärt und abgestellt ist. Eine Kommission der russischen Raumfahrtagentur „Roskosmos“ für die Untersuchung der Havarie har bereits ihre Arbeit aufgenommen.