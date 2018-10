Klimawandel: Dutzende Städte dürften 2100 unter Wasser verschwinden

Dutzende weltberühmte Städte dürften wegen der Klimaerwärmung und der Erosion des Meeresbodens zum Jahr 2100 unter Wasser verschwinden. Zu diesem Schluss gelangten Wissenschaftler an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel.

Aus einer in der Fachzeitschrift „Nature“ veröffentlichten Studie geht hervor, dass 49 bekannteste Städte im Mittelmeerraum, die auf der Liste des UNESCO-Weltkulturerbes stehen, komplett überflutet werden können. In der Risikogruppe sind Istanbul, Korfu, Ephesos, Paphos, Syrakus, Rhodos, Sibenik, Venedig und mehrere andere Städte, in denen sich Architektur- und Kulturdenkmäler von höchstem historischem Wert befinden.

Mehr zum Thema: USA: Stadt nach Erholung von Überflutung erneut überschwemmt — VIDEO

Auch andere Städte, die unweit der Meeresküste oder großer Flüsse liegen, können ebenfalls überflutet werden. Zu den gefährdeten Städten zählen die Autoren unter anderem London, das regelmäßig von Hochwasser heimgesucht wird.