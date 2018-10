Ältestes erhaltenes Schiffswrack der Welt im Schwarzen Meer entdeckt

Vor der Küste von Bulgarien haben Forscher ein außergewöhnlich gut erhaltenes historisches Wrack gefunden. Mit etwa 2400 Jahren ist das griechische Handelsschiff das älteste bisher bekannte intakte Schiffswrack der Welt. Forscher erwarten, das dies unser Verständnis vom Schiffsbau und der Seefahrerei in der antiken Welt ändern wird.

Archäologen aus Großbritannien und Bulgarien hatten große Flächen des Schwarzen Meeres mit speziellen Kamerasystemen untersucht, die Bilder in großer Tiefe zuließen. Dabei stießen sie auf mehr als 60 Wracks, auch römischer Handelsschiffe. Der bemerkenswerteste Fund gelang ihnen aber in mehr als 2000 Metern Tiefe vor der Küste Bulgariens: Ein griechisches Handelsschiff. Anhand eines Stücks überprüften sie das Alter des Wracks. Das Ergebnis: Das Schiff ist etwa 2400 Jahre alt. „Das Schiff ist perfekt erhalten. Man sieht sogar noch den Mast“, sagte Helen Farr, eine an dem Projekt beteiligte Wissenschaftlerin, dem britischen Sender BBC.

Das Handelsschiff, das auf 400 vor Christus datiert wurde, soll so gut erhalten sein, weil das Wasser in dem es liegt anoxisch, also sauerstofffrei, ist.

Derartige Schiffe habe man zuvor nur von Abbildungen etwa auf griechischen Töpferwaren gekannt, wie der sogenannten „Sirenen Vase“ aus dem Britischen Museum. Eine solche Entdeckung habe er nie für möglich gehalten, wird Professor Jon Adams von der Universität Southampton in einer Mitteilung zitiert. „Dies wird unser Verständnis vom Schiffsbau und der Seefahrerei in der antiken Welt ändern.“