Schwarzes Loch verschluckt Gaswolke – Forschern gelang spektakuläre Aufnahme

Wissenschaftler haben zum ersten Mal eine Materiewolke an der Grenze zu einem Schwarzen Loch beobachtet. Mit einem Drittel der Lichtgeschwindigkeit ist die Wolke in der massereichen Tiefe des kosmischen Objekts verschwunden. Von dieser Beobachtung erhoffen sich die Astronomen tiefere Einblicke in unsere Galaxis.