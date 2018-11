Astrophysiker warnen vor gewaltiger Detonation im All

In der Studie eines internationalen Astrophysiker-Teams heißt es, dass das Doppelsternsystem sich in einer Entfernung von rund 8.000 Lichtjahren von der Erde befindet und aus zwei extrem hellen Sternen besteht. Einer der beiden Sterne stehe kurz vor einer mächtigen Explosion, d. h. der Entstehung einer Supernova (dem kurzzeitigen hellen Aufleuchten eines massereichen Sterns am Ende seiner Lebenszeit – Anm. d. Red.).

In unserer Galaxis ist bis jetzt kein Gammastrahlen-Ausbruch registriert worden. Den Forschern zufolge soll nun einer der Sterne im neuentdeckten System zum ersten Mal eine solch massive Strahlung auslösen.

„Wir haben sofort erkannt, dass wir es mit etwas Außerordentlichem zu tun hatten – die Helligkeit war im gesamten Spektrum übermäßig. Als wir einen erstaunlichen Staubschweif um diese Sterne sahen, gaben wird dem System den Namen ‚Apep‘ (auch Apophis – Anm. d. Red.) zu Ehren des Schlangengottes und Hauptfeindes von Re, dem Sonnengott in der ägyptischen Mythologie“, zitiert das Portal der University of Sydney einen der Autoren der Studie, Joe Callingham.

Laut den Wissenschaftlern ist das System Apep nicht gegen die Erde gerichtet. Andernfalls wäre unsere Galaxis einer Gefahr ausgesetzt, weil ein Ausbruch von Gammastrahlen in einer nach kosmischen Maßstäben so geringen Entfernung von der Erde zum Abströmen von Ozon aus der Atmosphäre führen und damit ein aktives Eindringen von Ultraviolettstrahlen auf die Erde verursachen könnte.