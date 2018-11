Nach fast 50 Jahren: Roskosmos will US-Mondmissionen auf Echtheit überprüfen

Schon im nächsten Jahrzehnt sollen neue Sonden zum Erdtrabanten geschickt werden, denen ab 2030 dann eine erste russische bemannte Mondlandung folgen soll.

© Sputnik / Pawel Lwow Atom-Triebwerk für Weltraum: Russen gelingt Durchbruch

Laut Roskosmos-Chef Dmitri Rogosin will Russland mit seinem neuen Mondprogramm den Spekulationen um das amerikanische Apollo-Programm ein Ende setzen.

„Wir haben uns das Ziel gesetzt, hinzufliegen und zu prüfen“, sagte Rogosin am Freitag beim Besuch im Raumfahrtunternehmen Russian Space Systems. „Sie sagen, sie seien dort gewesen, wir wollen es prüfen.“

Rogosin räumte jedoch ein, dass Russland sein Mondprogramm nicht im Alleingang verwirklichen könne. Er hoffe deshalb auf eine Zusammenarbeit mit den USA.

Kosmonaut Sergej Rjasanski erläuterte, dass die sechs Apollo-Crews Spuren auf der Mondoberfläche hinterlassen haben müssen.

„Überreste von Landungsmodulen, Rovern und so weiter müssen dort übrig geblieben sein“, sagte Rjasanski, der bereits zweimal ins All geflogen ist und insgesamt elf Monate an Bord der Internationalen Raumstation ISS verbracht hat, am Samstag dem Radiosender „Goworit Moskwa“.

Diese Beweise würden auch die letzten Skeptiker überzeugen. Er selbst zweifle nicht im Geringsten, dass die US-Astronauten wirklich auf dem Mond gewesen sind.