Forscher: Mangel an diesem Vitamin verursacht Schizophrenie

Bei Neugeborenen mit Vitamin-D-Mangel ist das Risiko für eine zukünftige Schizophrenie um 44 Prozent höher als bei Kindern mit normalem Gehalt an biologisch aktiven Substanzen. Zu diesem Ergebnis kamen Neurobiologen von der University of Queensland in Australien und der Aarhus University in Dänemark, wie das Fachportal „EurekAlert“ berichtet.