Trotz verstärkten Regens: Globaler Süßwasser-Mangel vorhergesagt

Wissenschaftler der University of New South Wales im australischen Sydney glauben, dass der Klimawandel zu Frischwassermangel führen kann.

Sie werteten Daten von 43.000 Wetterstationen und über 5000 Kontrollpunkten aus, um den Status von Flüssen in 160 Ländern zu ermitteln. Dabei wurde ein Paradox entdeckt: Die Wasserreserven nehmen ab, obwohl die globale Erwärmung zu verstärkten Regenfällen führt.

Ashish Sharma, Leitautor der Studie, zeigt sich von den Ergebnissen überrascht:

„Wir haben erwartet, dass der Niederschlag zunehmen wird, da die wärmere Luft mehr Feuchtigkeit aufbewahrt – und das haben auch die Klimamodelle vorhergesagt. Was wir nicht erwartet haben, ist, dass trotz des zusätzlichen Regens überall auf der Welt die großen Flüsse austrocknen“.

© Sputnik / Alexei Kudenko Zerstörung arktischer Infrastruktur durch Klimawandel prognostiziert

Die Forscher glauben, die Ursache sei das Austrocknen der Böden in den Wassereinzugsgebieten. Früher seien sie vor dem Regen bereits feucht gewesen, wodurch der überschüssige Niederschlag in die Flüsse rinnen konnte. Jetzt seien aber diese Flächen trockener und würden mehr Wasser absaugen.

„Weniger Wasser in unseren Flüssen bedeutet weniger Wasser für Städte und Bauernhöfe“, so Sharma. „Und trockenere Böden bedeuten, dass Landwirte mehr Wasser benötigen, um die gleichen Kulturen anzubauen. Schlimmer noch: Dieses Muster wiederholt sich auf der ganzen Welt und nimmt an bereits trockenen Orten ernsthafte Ausmaße an. Es ist äußerst besorgniserregend.“

Warum die Flüsse austrocknen und was das mit dem intensiven Wasserverbrauch durch Städte und Landwirtschaft zu tun haben könnte, erklärten die Forscher anscheinend nicht weiter.

Mark Hoffman, Dekan der University of New South Wales für Ingenieurwissenschaften, begrüßte Sharmas Forschung. Er forderte einen globalen Dialog, um dieses Problem zu lösen. Das sei insbesondere in Australien notwendig, dem bereits trockensten bewohnten Kontinent.