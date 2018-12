Was Kombinieren von Vitamin B12 mit Antioxydanten gefährlich macht - Forscher

„Unsere Ergebnisse weisen auf komplizierte und widerspruchsvolle Zusammenwirkungen von Antioxydanten in der Verbindung mit anderen biologischen Molekülen hin. Das ist äußerst wichtig zu verstehen und zu berücksichtigen bei der Anwendung dieser Stoffe für therapeutische Kombinationen“, erzählt Wladimir Akatow, Vize-Direktor des Forschungsinstituts für theoretische und experimentelle Biophysik bei der Russischen Akademie der Wissenschaften in Puschtschino bei Moskau.

Abgesehen von dem offensichtlichen Nutzen der Antioxydanten, können Wissenschaftler bislang noch nicht genau sagen, in welchen Mengen und wie oft diese Stoffe eingenommen werden müssen, wie sie das Funktionieren anderer biologisch aktiver Moleküle in den Menschenzellen beeinflussen können.

Akatow und seine Kollegen erforschen laut dem Pressedienst des Instituts bereits längere Zeit, ob derartige Prozesse gefährliche Veränderungen hervorrufen können.

So haben sie beispielsweise kürzlich festgestellt, dass die Kombination von Vitamin B12 mit einigen Antioxydanten — wie Vitamin C oder Azetylzystein — zur Bildung von Wasserstoffperoxid und anderen aggressiven Molekülen führt, was Zellen tötet und Defekte in der DNA fördern kann. Darüber hinaus bildet die Kombination von B12 mit Antioxydanten einen weiteren sehr gefährlichen Stoff.

Dies ist Disulfiram – eine aus mehreren Atomen von Stickstoff, Schwefel, Wasserstoff und Kohlenstoff bestehende Verbindung, die heute zur chemischen Kodierung gegen Alkoholismus angewandt wird. Sein Auftauchen in größeren Mengen innerhalb der Zellen kehrt nicht nur die Menschen vom Alkohol ab, sondern unterdrückt zudem das Funktionieren mehrerer Fermente, was zu einem Massentod sowohl von Krebs - als auch von gesunden Zellen des Organismus sowie zu anderen gefährlichen Wandlungen führt.

Zugleich hatten ähnliche Mengen von Antioxydanten ohne eine Verabreichung von B12 die Zellen in keiner Weise geschädigt. All dies zeuge davon, dass man äußerst vorsichtig Kombinationen von Vitaminen zusammenstellen und diese nicht ohne Empfehlungen eines qualifizierten Arztes einnehmen sollte.