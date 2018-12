Als Erste der Welt: Chinesische Sonde soll bald auf Mond-Rückseite landen – Medien

Die chinesische Sonde „Chang‘e 4“ setzt offenbar in wenigen Tagen auf der erdabgewandten Seite des Mondes auf. Das berichtet der chinesische Staatssender CGTN am Sonntag.

Die Sonde hat demnach am Sonntag in eine entsprechende Mondumlaufbahn erreicht. Der Sender berichtet unter Berufung auf die chinesische Raumfahrtbehörde CNSA, dass das Kontrollzentrum in den nächsten Tagen die passende Zeit für die Landung bestimmen werde.

Die Sonde mit einem Roboterfahrzeug soll früheren Berichten zufolge nahe dem Südpol des Erdtrabanten aufsetzen. Nach der Ankunft soll das Roboterfahrzeug den Boden und die Strukturen um den Landepunkt untersuchen.

„Chang‘e 4“ wurde nach der chinesischen Mondgöttin benannt. Gelingt die Mission, wäre China die erste Nation, die auf der Mondrückseite gelandet ist.