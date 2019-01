Mysteriöser See in Antarktis: Forscher erreichen subglaziales Gewässer

Ein internationales Forscherteam hat Ende Dezember im Antarktiseis ein über 1000 Meter tiefes Loch gebohrt und den subglazialen See Mercer erreicht, berichtet das Portal Gizmodo.

Wie die Mitglieder des Projektes SALSA (Subglacial Antarctic Lakes Scientific Access) via Satellitentelefon bekannt gaben, bietet die Erforschung des 140 Quadratkilometer großen Sees die seltene Gelegenheit, eines der isoliertesten Ökosysteme der Erde aus biologischer und chemischer Sicht zu untersuchen.

Das Team habe mithilfe eines Hochdruck- und Heißwasserbohrers das Eis durchbrechen können, so Gizmodo. Jetzt seien die Fachleute dabei, Geräte für eine gründliche Untersuchung des Seewassers sowie Kameras für Videoaufzeichnungen vorzubereiten.

Laut dem Portal soll zunächst der größte Teil der Erstanalysen vor Ort vorgenommen werden. Eine detaillierte Untersuchung der zu entnehmenden Proben werde höchstwahrscheinlich Jahre dauern. Auch gehe es darum, zu erfahren, wie mögliche lebende Organismen über Jahrhunderte ohne Sonnenlicht überleben konnten.

„Wir wissen nicht, was wir finden werden“, sagte John Priscu, Biochemiker an der Montana State University (USA) und wissenschaftlicher Leiter des SALSA-Teams. „Wir lernen noch, es ist erst das zweite Mal, dass so etwas gemacht wird.“

Laut Priscu wird die Erforschung des Sees Mercer es ermöglichen, eine bedeutende Lücke in der Antarktis-Geschichte auszufüllen.

Das SALSA-Team hatte früher im Osten der Antarktis eine subglaziale geothermale Quelle entdeckt, die möglicherweise ein Abschmelzen von Eisschildern verursacht.