Russische Forscher: Asteroid Apophis könnte 2068 auf die Erde prallen

Dem Dokument zufolge, das Ende Januar bei wissenschaftlichen Lesungen veröffentlicht werden soll, wird die engste Annäherung des Himmelskörpers an die Erde am 13. April 2029 erfolgen. Weitere Annäherungen seien in den Jahren 2044, 2051 und 2060 in Entfernungen von jeweils 16 Millionen, 760.000 und fünf Millionen Kilometern zu erwarten.

Forscher des Nasa-Labors für reaktive Bewegung, der Universität Hawaii und der Universität Pisa errechneten bereits früher, dass die Wahrscheinlichkeit einer Kollision des Asteroiden mit der Erde im Jahr 2068 höchstens bei 2,3: 1.000.000 liegt.

Der erdnahe Asteroid von 330 Metern Durchmesser war im Jahr 2004 entdeckt worden. Die Wissenschaftler warnten damals vor einem Zusammenstoß des Kleinstplaneten mit der Erde im Jahr 2029. Diese Bedrohung wurde später ausgeschlossen. Zugleich wurde festgestellt, dass der Asteroid beim Passieren der Erde im Jahr 2029 seine Bahn ändern könne, was bei seiner nächsten Rückkehr zu einer Kollision mit unserem Planeten führen könnte. Aber auch diese apokalyptische Prognose, laut der der Asteroid durch ein „Gravitationsschlüsselloch“ fliegen und im Jahr 2036 auf die Erde aufprallen könnte, wurde faktisch entkräftet.

Apophis erhielt seinen Namen nach einem altägyptischen Gott, der Auflösung, Finsternis und Chaos verkörperte und zugleich der große Widersacher des Sonnengottes Re war.