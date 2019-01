Fettleibigkeit: Forscher kommen ihrer Ursache auf die Spur

Forscher der University of Cambridge und eines Kinderkrankenhauses in Los-Angeles in den USA sind zu dem Schluss gelangt, dass Eiweißmoleküle – die Semaphorine, die in großen Mengen in dem sich beim Fötus bildenden Hypothalamus präsent sind, die Gewichtszunahme bewirken. Dies berichtet „MedicalXpress“.