Wissenschaftler präsentieren Spiel für bessere Konzentrationsfähigkeit

Forscher von der britischen Universität Cambridge haben eine Anwendung entwickelt, die die Konzentration fördern soll. Von der Wirkung der App berichten sie in einem Artikel in der Fachzeitschrift „Frontiers in Neuroscience“.

Den Autoren zufolge wurde die Anwendung unter dem Namen Decoder an 75 Versuchsteilnehmern, jungen gesunden Erwachsenen, getestet. Sie wurden in drei Gruppen unterteilt: Eine Gruppe arbeitete mit Decoder, eine andere spielte für die gleiche Zeit Bingo und eine dritte nahm an keinem Spiel teil. So beschäftigten sich die Probanden insgesamt acht Stunden im Laufe von vier Wochen.

Die Teilnehmer wurden anschließend mit Hilfe des Rapid Visual Information Processing Tests (RVP) untersucht. Dieser hochsensitive Test überprüft die Aufmerksamkeit und die Konzentration.

Die Untersuchung zeigte einen signifikanten Unterschied in der Aufmerksamkeit. Jene Versuchsteilnehmer, die die Decoder-App benutzten, waren konzentrierter als die Gruppe, welche Bingo spielte und als die Probanden, die an keiner Aktivität teilnahmen.

Der Leistungsunterschied war mit den Effekten vergleichbar, die mit Stimulanzien wie Methylphenidat oder Nikotin in Verbindung stehen, erläutern die Mediziner. Der Wirkstoff Methylphenidat ist in dem Präparat Ritalin enthalten, das häufig zur Behandlung der Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung (ADHS) verwendet wird.