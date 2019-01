Forscher: Diese Symptom-Kombinationen erhöhen Kehlkopfkrebs-Risiko

Die von der University of Exeter geleitete Studie wurde am Montag im British Journal of General Practice veröffentlicht.

>>>Weitere Sputnik-Artikel: Forscher entdecken Zucker, der Krebszellen tötet<<<

Die Forscher empfehlen Hausärzten, die Gefahr von Kehlkopfkrebs bei Patienten zu berücksichtigen, die sich über Halsschmerzen beklagen.

Mehr als 800 Patienten mit diagnostiziertem Larynxkarzinom untersuchten die Forscher. Wie sich herausstellte, steigt das Krebsrisiko bei jenen um fünf Prozent, die an anhaltenden Halsschmerzen in Kombination mit Kurzatmigkeit, Schluckbeschwerden oder Ohrenschmerzen litten. Bei Heiserkeit wurde ein Risiko von 2,7 Prozent ausgemacht.

„Diese Forschung ist bedeutend – als Leitlinien für die Untersuchung von Krebs veröffentlicht wurden, gab es keine Beweise… um Forschern zu helfen oder Allgemeinärzte zu beraten. Das Wichtigste hier ist, dass Heiserkeit, die ernsthaft genug ist, um Hausärzten gemeldet zu werden, eine Untersuchung rechtfertigt”, meinte Professor Willie Hamilton, einer der Studienautoren, gegenüber EurekAlert.

Jedes Jahr wird bei mehr als 1700 Menschen in Großbritannien Kehlkopfkrebs diagnostiziert. Die Zahl ist in den letzten 20 Jahren um fast ein Drittel gestiegen, wobei der Konsum von Tabak und Alkohol stark mit der Krankheit zusammenhängt.

>>>Weitere Sputnik-Artikel: Neu entdeckter Virus soll gegen Krebs helfen<<<