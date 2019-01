Künstliche Intelligenz: Dieses Land dominiert die Welt

Die rasante Entwicklung künstlicher Intelligenz (KI) schlägt sich in der Zahl neuer Erfindungen nieder. Bei den angemeldeten Patenten spielen weltweit zwei deutsche Firmen in der ersten Liga. Vorne liegen aber zwei andere Nationen.

Unter künstlicher Intelligenz versteht man Computersysteme, die maschinell lernen und Probleme lösen können, die Intelligenz erfordern. Laut der Weltorganisation für Geistiges Eigentum (Wipo) ist die Zahl der Patentanmeldungen im Bereich künstlicher Intelligenz (KI) stark gestiegen.

In der KI-Forschung dominierten dem Bericht zufolge die Chinesen: 17 der 20 Institute, die die meisten KI-Patente anmeldeten, kamen aus China, die anderen drei aus Südkorea. Die Chinesische Akademie der Wissenschaften habe unter den Forschungseinrichtungen weltweit das größte Portfolio an KI-Patenten. Unter den 500 aktivsten Anmeldern von KI-Patenten waren 110 chinesische Universitäten, 20 aus den USA und 19 aus Südkorea. Nur vier stammten aus Europa. Die aktivsten Europäer waren Forscher des deutschen Fraunhofer-Instituts, die auf Platz 159 landeten.

Unternehmen: Siemens und Bosch in Top 20 – Japaner vorn

Wenn man sich die Zahl der Patentanmeldungen seit den 50er Jahren ansieht, liegen laut der Wipo die US-Firmen IBM und Microsoft an der Spitze. Es folgen das japanische Technologieunternehmen Toshiba und der koreanische Mischkonzern Samsung.

Insgesamt sind zwölf der 20 aktivsten Anmelder japanische Firmen. Mit Siemens auf Platz 11 und Bosch auf Platz 19 gehören zwei deutsche Firmen zu den Top 20. Aus China ist dort nur ein Unternehmen, die State Grid Corporation of China, vertreten. Dieses legt aber ein enormes Wachstum hin: Demnach hat der staatliche Energiekonzern seine KI-Patentanmeldungen in den drei Jahren bis 2016 jährlich um 70 Prozent gesteigert.

Deutschland bei Beschwerden auf Platz eins

Deutsche Unternehmen liegen bei Beschwerden gegen Patentanmeldungen anderer Staaten ganz vorn: Siemens, Daimler und der Druckmaschinenhersteller Giesecke & Devrient hätten die meisten Einwände gegen Patentanmeldungen anderer erhoben, geht aus dem Wipo-Bericht hervor. Insgesamt waren demnach die meisten Beschwerden gegen südkoreanische Firmen gerichtet, nämlich Samsung, die LG-Gruppe und Hyundai.

Von 2013 bis 2016 wurden weltweit so viele Patente auf dem Gebiet der Künstlichen Intelligenz angemeldet wie in den gesamten 60 Jahren davor, berichtete die Wipo. Insgesamt waren es seit den 50er Jahren 340.000. Die meisten neuen Erfindungen gibt es dem Bericht zufolge in den Bereichen Luftfahrt/Avionik und autonomes Fahren.