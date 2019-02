Alien-Raumschiff oder Kometensplitter? Neue Erklärung für mysteriösen Himmelskörper

Die sonderbare Form und die ungewöhnliche Flugbahn des Himmelskörpers „Oumuamua“ beschäftigten die Wissenschaftswelt seit 2017, aber erst im November des Folgejahres kam ein Erklärungsvorschlag auf, der schnell überall in der Welt für Aufregung sorgte.

Der Professor für Astrophysik Abraham Loeb von der Harvard Universität konnte keine natürliche Erklärung für die Bahn des Körpers und die unnatürliche Geschwindigkeitszunahme des Objekts finden. Deshalb stellte er die Vermutung auf, dass es sich um ein Sonnensegel handeln könnte – ein außerirdisches Sonnensegel. Hatte die Menschheit hier etwa das erste Raumschiff einer fremden Alien-Zivilisation beobachtet?

Nein, findet der NASA-Wissenschaftler Zdenek Sekanina. Er arbeitet am Jet Propulsion Laboratory (JPL) und hat in der Vergangenheit viel zu dem bis heute nicht erklärten Einschlag des Tungunska-Asteroiden in Russland geforscht. Für ihn handelt es sich schlichtweg um einen Splitter eines großen Kometen, der vor einiger Zeit auseinandergebrochen sein muss. Unter Einbeziehung von Studien anderer Astronomen macht der NASA-Forscher in einem wissenschaftlichen Online-Artikel das Szenario plausibel, dass der Komet in Sonnennähe durch Gravitationseinflüsse auseinandergebrochen sein muss. Die Bruchstücke solcher Kometen können sonderbare Formen und ungewöhnliche Rotationen aufweisen.

