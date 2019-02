Ist das wirklich Deine Meinung? Studie entdeckt Manipulationsstärke von Social Bots

Laut Forschern der Universität Duisburg-Essen kann eine geringe Anzahl von Social Bots ausreichen, um die an einer Diskussion beteiligten Nutzer zu beeinflussen. Die Studie wurde im Januar im „European Journal of Information Systems“ veröffentlicht.

Social Bots sind Computerprogramme, die in sozialen Medien menschliche Verhaltensmuster simulieren und somit andere Nutzer blenden.

Seit einiger Zeit wird deswegen befürchtet, dass auf diese Weise die politische Meinungsbildung gesteuert werden kann.

>>>Weitere Sputnik-Artikel: Ohrfeige für Facebook: Bundeskartellamt will Datenaustausch stoppen<<<

Laut dem Projektleiter, Björn Ross, hatte sein Forscherteam „ein Netzwerk mit 1000 virtuellen Akteuren simuliert und angenommen, dass die Meinungen zu einem Thema 50 zu 50, positiv und negativ, sind“, wie die „Tagesschau“ am Mittwoch berichtete.

Ohne Bots im Spiel würde in der Hälfte der Fälle eine Seite die Oberhand gewinnen. Beim Einbringen von Bots konnte aber die Stimmung der Diskussion zugunsten der von ihnen unterstützten Meinung in zwei Dritteln der Fälle gelenkt werden.

Darüber hinaus wurde festgestellt, dass in einer hochpolarisierten Diskussion ein Anteil zwischen zwei und vier Prozent an Social Bots ausreiche, um die Meinung zu manipulieren. Außerdem hänge ihr Erfolg davon ab, wie viele Verbindungen es zwischen den Usern des Netzwerks gebe, wie gut die Bots programmiert seien und ob sie dort zentral oder am Rand platziert würden.

>>>Weitere Sputnik-Artikel: 15 Jahre Facebook: Studentennetzwerk wird mächtigste Waffe im Kampf um Wählerstimmen<<<