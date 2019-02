Seltener schwarzer Leopard erstmals seit 100 Jahren gefilmt – FOTOs und VIDEOs

Der Fotograf Will Burrard-Lucas hat hochwertige Nahaufnahmen eines afrikanischen schwarzen Leoparden veröffentlicht. Laut dem Portal USA Today sind sie – zusammen mit Videos, die das Forscher-Team um den Biologen Nicholas Pilford vom San Diego Zoo im US-Bundestaat Kalifornien machte, – erste bestätigte Bilder des Tieres seit fast 100 Jahren.

Burrard-Lucas veröffentlichte seine Fotos am Montag auf Instagram. Sie stammen aus dem Wildniscamp Laikipia in Kenia und wurden mit einer Kamerafalle aus der Produktion der von Burrard-Lucas gegründeten Firma „Camtraptions“ aufgenommen, schreibt der Fotograf in seinem Blog.

Forscher sollen seit langem von schwarzen Leoparden gehört haben, die in dieser Region leben, so USA Today unter Berufung auf Nicholas Pilford. Es fehlten jedoch „hochwertige Aufnahmen, die ihre Existenz bestätigen“ könnten.

„Das prüfen nun Wills Fotos und die Videos von unseren ferngesteuerten Kameras. (…) Zusammen erweisen sie sich als erste bestätigte Bilder eines schwarzen Leoparden in Afrika seit fast 100 Jahren. Diese Region ist dazu der einzige bekannte Ort im ganzen Afrika, wo es schwarze Leoparden gibt“, zitiert das Portal den Wissenschaftler.

