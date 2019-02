Er lebt noch: Dieser Hai soll dem Megalodon den Rest gegeben haben

Paläontologen am College of Charleston im US-Bundesstaat South Carolina haben festgestellt, dass die Megalodon-Riesenhaie nicht aufgrund eines Klimawandels und eines Mangels an biologischer Meeresmasse ausgestorben sind. Als Ursache wird das Auftauchen einer erfolgreicheren Art von Meereslebewesen genannt, die es auch heute noch gibt.