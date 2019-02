Russisch-europäische Sonde stößt auf Riesen-Eis-See auf dem Mars

Die russisch-europäische Sonde ExoMars-TGO hat nach Forscherangaben riesige Mengen an Wassereis auf dem Roten Planeten entdeckt.

„Wir haben gezeigt, dass es mehrere große Gebiete auf dem Mars gibt, die zu etwa einem Drittel aus Wassereis bestehen. Zwei davon liegen fast auf den entgegengesetzten Seiten des Planeten in der nördlichen und südlichen Hemisphäre. Eines der Gebiete, das sich in der Nähe des Nullmeridians und des Äquators des Planeten befindet, haben wir das Große Wasserterritorium genannt”, erklärt Igor Mitrofanow vom Institut für Weltraumforschung der Russischen Akademie der Wissenschaften in Moskau.

Seit 2016 sucht die Mars-Sonde Trace Gas Orbiter, kurz TGO, nach Spuren von Leben in der Atmosphäre und auf dem Boden. Zu den Hauptaufgaben gehört die Analyse von Schwankungen der Wasserkonzentration in der Atmosphäre des Planeten. Dadurch wollen die Forscher herausfinden, wohin das einst reichlich vorhandene Wasser auf der Mars-Oberfläche verschwunden ist. Mithilfe von Neutronendetektor FREND und Spektrometer ACS aus russischer Fertigung erstellt die Sonde detaillierte Karten der Wasserverteilung auf dem Mars.

