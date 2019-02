Naturgeheimnis hinter Streifen von Zebras enthüllt – Studie

Warum haben Zebras Streifen? Diese Frage wird in wissenschaftlichen Kreisen längst diskutiert. Nun hat ein Forscherteam um Tim Caro und Martin How von der britischen Universität Bristol herausgefunden, wozu die Huftiere dieses charakteristische Muster aufweisen. Die Ergebnisse ihrer Studie wurden im Fachmagazin PLOS One veröffentlicht.