Risse im Eis: Forscher warnen vor Katastrophe in der Antarktis

Das Brunt-Schelfeis in der Antarktis wird bald durch die Bildung eines Eisbergs gespalten, der doppelt so groß wie die US-Stadt New York sein könnte. Die Forscher gehen davon aus, dass dies zur Destabilisierung des Gletschers führen und die wissenschaftliche Station „Halley“ erneut bedrohen kann. Darüber berichtet das Fachmagazin „Science Alert“.