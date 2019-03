Gefährden Eier das Herz aller Menschen gleichermaßen? – Forscher erläutern

Der tägliche Verzehr von Eiern, die mit hohen Cholesterinwerten in Zusammenhang gebracht werden, kann laut US-amerikanischen Forschern das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen erhöhen. Dabei seien nicht alle Menschen von Cholesterin gleich betroffen. Die Ergebnisse der entsprechenden Studie sind im Fachjournal JAMA veröffentlicht.

Laut Robert H. Eckel, Professor für Medizin an der University of Colorado in den USA, gibt es hinreichende Beweise dafür, dass „Eier und eine cholesterinreiche Ernährung die Entwicklung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen beeinflussen“. Zudem werde dadurch auch die Gesamtmortalität höher.

Dabei meinte Norrina B. Allen, Professorin an der University of Northwestern im US-Bundesstaat Illinois, dass der Eier- Verzehr auch positive Aspekte aufweise, da Eier Aminosäuren und Mineralstoffe enthalten. Manche Menschen können ihr zufolge eine Menge Eier essen und trotzdem wenig Cholesterin im Blut haben. Dies sei bei jeder einzelnen Person unterschiedlich und hänge mit den genetischen und metabolischen Faktoren zusammen.

„Man sollte die Anzahl der Eier, insbesondere der Eierdotter, als Teil einer gesunden Ernährung reduzieren. Wir möchten aber nicht, dass die Leute denken, sie dürften jetzt keine Eier mehr essen. Dies ist die falsche Botschaft “, so Norrina B. Allen.

