Nasa warnt: Großer Asteroid nähert sich der Erde

Am 22. März soll 2019EA2 in einer Entfernung von 305.000 Kilometern an der Erde vorbei fliegen und somit der Erde um 80.000 Kilometer näher sein als der Mond.

Seine Geschwindigkeit beläuft sich laut Einschätzungen der Nasa auf etwa fünf Kilometer pro Sekunde, sein Durchmesser beträgt zwischen 18 und 40 Metern.

Anfang März wurde eine Studie der John Hopkins University veröffentlicht, in der Forscher darlegten, dass Asteroiden aufgrund bestimmter physikalischer Gesetz nur sehr schwer zu zerstören seien. Deswegen wäre es kaum möglich, ein erdnahes Objekt im Notfall durch geballte Feuerkraft zu beseitigen.

