Briten wollen Serienmörder Jack the Ripper endlich identifiziert haben

Die Forscher Jari Louhelainen von der John Moores University in Liverpool und David Miller von der University of Leeds wollen mittels DNA-Analyse die Identität eines der berühmtesten Serienmörders der Geschichte, Jack the Ripper, festgestellt haben. Sie veröffentlichten die Ergebnisse der Studie in der Fachzeitschrift „Journal of Forensic Science“.