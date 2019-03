US-Mathematikerin erhält als erste Frau den Abelpreis

Uhlenbeck wurde demzufolge für ihre bahnbrechende Arbeit im Bereich der geometrischen Analysen ausgezeichnet.

Congratuations, Karen Uhlenbeck, recipient of the Abel Prize 2019! #AbelPrize pic.twitter.com/lcO3FBSKdB — The Abel Prize (@abel_prize) 19. März 2019

>>>Weitere Sputnik-Artikel: Anti-Gravitations-Projekte: Grundstein für interstellare Raumfahrt oder Unsinn?<<<

© AP Photo / Sotheby's Einsteins geheime Liebe: Das Genie und die sowjetische Spionin

„Ihre Theorien haben unser Verständnis von minimalen Oberflächen wie die einer Seifenblase revolutioniert“, zitiert die Akademie den Vorsitzenden des Abelpreis-Ausschusses, Hans Munthe-Kaas.

Laut Munthe-Kaas haben Uhlenbecks Arbeiten mit der geometrischen Analyse und der Messtheorie die mathematische Landschaft grundlegend verändert.

Gemeinsam mit der Mathematikerin Chuu-Lian Terng gründete die Amerikanerin ein Mentoring-Programm für Mathematikerinnen, aus dem schließlich die Initiative „Women and Mathematics“ (WAM) am Institute for Advanced Study in Princeton wurde. Als eine der Direktorinnen von WAM baute Uhlenbeck diese Initiative zu einer einflussreichen Kraft aus, die Frauen in der Mathematik fördert.

>>>Weitere Sputnik-Artikel: Gleichberechtigung von Mann und Frau?— „Erst in 200 Jahren…“<<<

Der Abelpreis ist mit umgerechnet rund 616.000 Euro dotiert und gilt, neben der Fields-Medaille, als eine der bedeutendsten wissenschaftlichen Auszeichnungen auf dem Gebiet der Mathematik.