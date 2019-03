ATOMEXPO AWARDS in Sotschi: Teilnehmer-Projekte aus 25 Ländern – auch deutsche dabei

Die Annahme der Anmeldungen zur Teilnahme am Wettbewerb um die ATOMEXPO AWARDS ist abgeschlossen. Dieser internationale Berufspreis wird für den Beitrag zur Entwicklung und Nutzung von Atomtechnologien zum Wohle der Menschheit verliehen. Der Wettbewerb ist in das XI. Internationale Forum ATOMEXPO am 15. und 16. April in Sotschi eingebettet.