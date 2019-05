Gut für den Darm: Wie Kaffee Ihre Verdauung fördert

Wie das Gesundheitsportal FitForFun berichtet, hat ein amerikanisches Forscherteam herausgefunden, dass schon eine Tasse Kaffee am Tag Wunder für den Verdauungstrakt bewirken kann.

Die Wissenschaftler hätten an Ratten ausgetestet, wie der Kaffee die Darmarbeit beeinflusst, und festgestellt, dass das Getränk nicht nur wacher macht, sondern auch die Darmfunktionen anregt und aktiviert.

Der Kaffee würde nämlich bewirken, dass sich die Bakterien-Flora im Darm verändert und die Muskelbeweglichkeit erhöht wird.

„Nachdem die Ratten drei Tage lang mit Kaffee behandelt wurden, schien sich die Kontraktionsfähigkeit der Muskeln im Dünndarm zu erhöhen“, erklärt Xuan-Zheng Shi, Professor für Innere Medizin an der Universität von Texas, in einer Mitteilung.

Auch im unteren Darm und im Dickdarm würden die Muskeln nach einer gewissen Zeit eine erhöhte Kontraktionsfähigkeit zeigen.

Auch ergab die Studie, dass das Wachstum von Bakterien und anderen Mikroben in Fäkalien in einer Petrischale durch die Zugabe einer Kaffeelösung von 1,5 Prozent unterdrückt wurde. Kaffee kann also auch bakterienhemmend wirken.

Mit einer Kaffeelösung von drei Prozent konnte das Mikrobenwachstum sogar noch weiter eingeschränkt werden. Erstaunlich sei in diesem Zusammenhang auch, dass entkoffeinierter Kaffee einen ähnlichen Effekt erbrachte.

Die Autoren der neuen Studie hoffen nun, dass weitere Studien angeregt werden, die die Möglichkeit untersuchen sollen, Kaffee als klinische Behandlungsmethode anzuwenden.

Insbesondere bei Komplikationen wie einer postoperativen Verstopfung oder Krankheiten wie Darmverschluss könnten die Patienten laut den Forschern von der Kaffeeeinnahme profitieren.