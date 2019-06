An Erde vorbeigerast: Forscher fotografieren Riesen-Asteroid – FOTO

Das am Berg Cerro Paranal in Chile gelegene Großteleskop (VLT) hat detaillierte Fotos des Doppel-Asteroiden 1999 KW4 gemacht, der am vergangenen Samstag relativ nah an der Erde vorbeiflog. Die Bilder sind auf der Website der Europäischen Südsternwarte in Chile veröffentlicht.