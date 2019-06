Lehm auf dem Mars! Rover „Curiosity“ macht wichtige Entdeckung

Der Mars-Rover „Curiosity“ der NASA hat in der Region, die er untersucht, einen wichtigen Fund gemacht: Die Analyse von Proben zweier Gesteinsbohrungen hat die höchste Konzentration von Lehm ergeben, die das Fahrzeug während seiner Mission gefunden hat. Die Bohrungen erfolgten an zwei Stellen, die in der obigen Abbildung zu sehen sind und die Namen „Aberlady“ und „Kilmarie“ tragen.

Die Aufgabe von Curiosity ist es, den Berg „Mount Sharp“ daraufhin zu untersuchen, ob in der Vergangenheit des Roten Planeten für Leben günstige Bedingungen herrschten. Die Existenz von Wasser im Marskrater „Gale“, in dem sich der Rover bewegt, wurde bereits nachgewiesen. Mit dem Nachweis von Lehm kommt ein weiteres Puzzlestück hinzu, denn dieser kann als weiteres Indiz gewertet werden, dass hier seinerzeit ein See war, in dem sich Schlamm abgesetzt hat. Mit dem abgesetzten Material kann das Wasser dann reagiert und auf diese Weise den Lehm gebildet haben.

Forscher gehen davon aus, dass bestimmte Stoffe im Lehm Vorgänge zur Bildung von Leben begünstigen. Eine These lautet, dass urzeitliche Schlammvulkane für die Bildung von Leben auf der Erde verantwortlich gewesen sein könnten.

vr/sna