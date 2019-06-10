Landung russischer Kampfpiloten bei 0-Sichtweite – VIDEO

Die Mindestsinkflughöhe ist die minimale horizontale Flughöhe, die bei einer Fluglage ohne Bezug auf optisch wahrnehmbare Orientierungspunkte gehalten wird und nicht überschritten werden darf. Hindernisfreihöhe ist die Höhe, unterhalb welcher der vorgeschriebene vertikale Mindestabstand zu einem Hindernis beim Anflug oder bei einem Fehlanflug nicht mehr eingehalten werden kann. Diese beiden Parametern werden normalerweise in Meter gemessen.
So beträgt beispielsweise für das russische Flugzeug Tu-134 die Mindestsinkflughöhe 800 Meter und die Hindernisfreihöhe 60 Meter. Der Landeanflug unter Mindestbedingungen ist eines der schwierigsten Flugmanöver in der Aviatik.
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Посадка в "мизере". "Мизер" - это сленговое название полётов в УМП. Посадкой в установленном минимуме погоды (УМП) называют посадку, при которой один из параметров метеорологических условий минимален для этого воздушного судна. У каждого самолёта он свой, чем меньше скорость, точнее системы посадки на самолёте, тем меньше этот метеоминимум. Есть ещё минимум аэродрома, но сегодня не про него. Минимум состоит из двух параметров - это горизонтальная видимость в метрах или километрах и высота нижней границы облачности в метрах. Например, для Ту-134 минимум может быть 60х800, то есть НГО =60м, видимость на посадке=800м, а для ФБ эти значения несколько повыше. Посадка в УМП засчитывается, когда в наличии есть хоть один из параметров. Полёт в УМП является одним из самых сложных элементов подготовки любого лётчика, но особенно военного и является одним из мерил его лётных умений. Днём и ночью минимумы отличаются. В отличие от гражданских лётчиков у военных нет систем, позволяющих выполнить посадку в автоматическом режиме, и все посадки осуществляются "на руках". Очень хорошие аэродромы и очень хорошие военные самолёты позволяют долететь в автоматическом режиме примерно до дальнего привода. Это примерно дальность 4-5 километра до торца ВПП, но его практически никогда не используют. Дальше лётчик сажает самолёт вручную по показаниям курсо-глиссадной системы и командам по радио от руководителя зоны посадки, который видит самолёт с помощью специального локатора. Есть ещё такое понятие, как "жёсткий минимум", обычно это означает, что официально погоду экипажу дают соответствующую его метеоминимуму, но реально погода хуже. Такое бывает в основном когда начальству очень "надо", чтоб полёт состоялся. Тогда включается режим "Бог", тучи разводятся руками и видимость проясняется. Самая жестяная-жесть в "мизере", когда в эфире экипажу на выравнивании РЗП даёт информационную команду "Полоса под вами!", тогда весь аэродром идёт жать лапу лётчику, который смог. На видео посадка военного Ту-134а в "жёстком мизере" от подписчика. #bomberchronics
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