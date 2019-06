Landung russischer Kampfpiloten bei 0-Sichtweite – VIDEO

In einem Blog in Instagram, der der Aviatik gewidmet ist, wurde ein Video mit einem Landeanflug einer Tu-134 unter Mindestbedingungen heruntergeladen

Als Landeanflug unter Mindestbedingungen werden die staatlich festgelegten Regeln zur Landung eines Flugzeugs bei geringer Sicht bezeichnet, wobei jedes Luftfahrzeug aufgrund seiner Spezifik seine eigenen Mindestbedingungen hat.



Die Mindestsinkflughöhe ist die minimale horizontale Flughöhe, die bei einer Fluglage ohne Bezug auf optisch wahrnehmbare Orientierungspunkte gehalten wird und nicht überschritten werden darf. Hindernisfreihöhe ist die Höhe, unterhalb welcher der vorgeschriebene vertikale Mindestabstand zu einem Hindernis beim Anflug oder bei einem Fehlanflug nicht mehr eingehalten werden kann. Diese beiden Parametern werden normalerweise in Meter gemessen.



So beträgt beispielsweise für das russische Flugzeug Tu-134 die Mindestsinkflughöhe 800 Meter und die Hindernisfreihöhe 60 Meter. Der Landeanflug unter Mindestbedingungen ist eines der schwierigsten Flugmanöver in der Aviatik.

