Uralter Krater bestätigt: Hier schlug vor 1,2 Milliarden Jahre ein gewaltiger Meteorit ein

Vor 1,2 Milliarden Jahren war auf der Erde ein großer Meteorit eingeschlagen, und zwar im heutigen Norden von Großbritannien. Nun haben Wissenschaftler der Universität Oxford berechnet, wo genau das passiert sein muss.

Im „Journal of the Geological Society“ schreiben sie, dass der Krater im Minchkanal liegen muss, einer Meerenge nordwestlich von Schottland. Bereits vor gut zehn Jahren hatte es erste Hinweise auf diesen Einschlag gegeben. Die Gesteinszusammensetzung an Land in dieser Gegend war nämlich ungewöhnlich und wies für die Region untypische Materie auf.

Die Wissenschaftler schlossen daraus, dass es die Reste der umhergeschleuderten Materie eines Einschlags sind. Sie haben mehrere Orte danach abgesucht, unter anderem Magnet-Messungen durchgeführt und nun bestimmt, wo genau der Einschlag stattfand.

Der Meteorit soll etwa einen Kilometer groß gewesen sein. Wie die Wissenschaftler betonen, passiert ein Einschlag dieser Größe auf der Erde vielleicht alle 100.000 bis eine Million Jahre.

Genau sei das aber kaum zu bestimmen, weil die Spuren der Meteoriten oft durch Plattentektonik, Verschüttung und Erosion verwischt werden. Viele Meteoritenkrater könnten also weiter unentdeckt bleiben.

