Gehirnschwund, Demenz, zerebrale Störungen: Studie offenbart Gefahr von Fast Food

Ungesunde Lebensgewohnheiten beeinträchtigen die Gehirngesundheit des Menschen. Besonders gefährlich ist der Konsum von Fast Food sowie eine Lebensweise mit kaum oder wenig Bewegung, warnt die Australian National University (ANU) in Canberra auf ihrer offiziellen Seite.

Die ANU beruft sich dabei auf eine Studie des Forscher-Teams um Professor Nicolas Cherbuin vom ANU-Zentrum zur Erforschung von Älterwerden, Gesundheit und Wohlbefinden. Veröffentlicht wurde der Text am 6. Juni in der Online-Ausgabe des Fachmagazins „Frontiers in Neuroendocrinology“.

„Menschen belasten ihre Gehirngesundheit mit einer wirklich schlechten Fast-Food-Ernährung und dadurch, dass sie wenig oder überhaupt nicht Sport treiben“, zitiert die Universität Cherbuin.

Risiko von Typ-2-Diabetes

Sein Team habe „überzeugende Beweise“ gefunden, dass Menschen, die sich über lange Zeiträume ungesund ernähren und nicht genug bewegen, ein hohes Risiko für eine Erkrankung a Typ-2-Diabetes aufweisen.

Typ-2-Diabetes steht mit zerebralen Störungen, Abbau kognitiver Fähigkeiten, Gehirnschwund und Demenz in Verbindung, schreiben die Wissenschaftler. Darüber hinaus behaupten sie, dass Neurodegeneration (der schrittweise Untergang von Nervenzellen des zentralen Nervensystems) bei ungesunder Lebensweise viel früher beginnt.

Der Recherche zufolge sind rund 30 Prozent der erwachsenen Weltbevölkerung entweder übergewichtig oder fettleibig. Mehr als zehn Prozent aller Erwachsenen würden bis 2030 an Typ-2-Diabetes leiden.

Im Vergleich zu den 1970ern verzehren Menschen weltweit durchschnittlich rund 650 Kilokalorien mehr pro Tag. Das entspricht ungefähr einer gewöhnlichen Fast-Food-Mahlzeit, die aus einem Burger, Pommes und einem Erfrischungsgetränk besteht.

„Diese zusätzliche Energiemenge, die Menschen verglichen zur Lage vor 50 Jahren täglich konsumieren, bedeutet, dass sich viele Menschen ungesund ernähren“, so Cherbuin.

Der Schaden werde beim Erreichen der Lebensmitte „so ziemlich irreversibel“. Deshalb fordern die Wissenschaftler alle zu gesunder Ernährung und Bewegung auf – „lieber in der Kindheit, aber spätestens im frühen Erwachsenenalter“.

mo