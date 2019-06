Gefahr am Strand: Forscher warnen vor tödlicher Bakterie

Forscher vom Medizinzentrum „Cooper University Health Care“ (USA) haben eine neue Gefahr für Strandbesucher entdeckt. In einem aktuellen Beitrag im Fachjournal „Annals of Internal Medicine“ wird über die Bakterien Vibrio vulnificus berichtet, die beim Verzehr von Meeresfrüchten oder beim Baden durch offene Wunden in den Körper eindringen können.