Sojus-Kapsel bringt ISS-Crew sicher auf die Erde zurück - VIDEO

Nach mehr als einem halben Jahr im All sind drei Raumfahrer auf die Erde zurückgekehrt. Der russische Kosmonaut Oleg Kononenko, die US-Astronautin Anne McClain und der kanadische Raumflieger David Saint-Jacques waren an Bord der Sojus-Kapsel, die am Dienstagvormittag sicher in der kasachischen Steppe landete.