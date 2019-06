Tunguska-Phänomen: Nasa-Forscher ermitteln Meteoritengröße und Opferzahl

Laut Lorien Wheeler vom Ames Research Center (ARC) der Nasa sei in der Geschichte der Menschheit bisher nur eine geringe Zahl von Großmeteoriten beobachtet worden. Man wisse daher nicht, wie sich Asteroiden in der Atmosphäre spalteten und welche Zerstörungen sie verursachen könnten. „Der Absturz des Tscheljabinsker Meteoriten (im Februar 2013 – Anm. d. Red.) und neue Berechnungsmethoden haben es ermöglicht, unsere Vorstellungen von dem Verhalten (dieser Himmelskörper) zu erweitern“, so der Forscher.

Ende Juni wird eine Art Jubiläum des Tunguska-Meteoriten begangen, der vor 111 Jahren in einem menschenleeren Gebiet Sibiriens auf die Erde niedergegangen war und die bisher schwerste nachvollziehbare Naturkatastrophe dieser Art verursachte.

Aufgrund von Augenzeugenberichten, des Ausmaßes der Zerstörungen und des Umstandes, dass sich kein Krater gebildet hatte, haben Nasa-Forscher ein Computermodell des Tunguska-Events entwickelt und 50 Millionen Szenarien einkalkuliert. Davon ausgehend konnten Astronomen die Explosionsstärke und die Geschwindigkeit des Asteroiden sowie seine Größe, Masse und Dichte ausrechnen.

Es wurde festgestellt, dass der Tunguska-Meteorit etwas größer war als bisher angenommen und einen Durchmesser von etwa 75 Metern hatte. Die Detonationsstärke betrug mehr als 20 Megatonnen – fast so viel wie die leistungsstärksten sowjetischen und US-amerikanischen Thermonuklearbomben.

Es wird vermutet, dass der Meteorit in einzelne Teile zerfiel und in einer Höhe von zwölf bis 17 Kilometern explodierte. Die Wirkungszone soll einen Radios von fünf bis zwölf Kilometer gehabt haben.

Wie Forscher vom US-amerikanischen Institut SETI und ihre russischen Kollegen vom Institut für Astronomie und vom Institut für Geosphärendynamik meinen, habe die Menschheit mit dem Tunguska-Meteoriten viel Glück gehabt - der Riesenbrocken sei in einer öden Gegend abgestürzt. Nach Vermutung der Wissenschaftler hielten sich nur 30 Menschen zu diesem Zeitpunkt im Absturzgebiet auf. Mindestens drei von ihnen seien bei der Explosion oder wenige Tage später gestorben. Als Todesursache werden entweder die Druckwelle selbst oder die von den Menschen erlittenen Verbrennungen vermutet.

