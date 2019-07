Von Norwegen nach Kanada: Polarfüchsin überquert Atlantik innerhalb von zwei Monaten

Demnach legte das Tier, dem ein Satellitenhalsband angelegt worden war, innerhalb von 76 Tagen mehr als 3500 Kilometer zurück.

Am 26. März 2018 verließ es die Insel Spitzbergen und kam 21 Tage später in Grönland an. Dann begab sich die Füchsin in Richtung der Insel Ellesmere in Kanada, wo sie am 1. Juli 2018 eintraf.

„Zuerst glaubten wir nicht, dass es wahr ist“, sagte die Forscherin Eva Fuglei vom Norwegischen Polarinstitut gegenüber dem TV-Sender. Die Forscher hätten sogar vermutet, die Füchsin sei tot und ein Jäger habe sie in sein Boot genommen. Allerdings sei die Route der vierbeinigen Wanderin inmitten der Eismassen verlaufen, wo es keine Boote gebe.

Fjellreven vandret via havisen fra #Svalbard i Europa til #Canada i Nord-Amerika i et tempo ingen forskere tidligere har dokumentert. Foto: Elise Stømseng Les mer: https://t.co/Gk3xirq3YE pic.twitter.com/adzOVNFfyx — Norsk Polarinstitutt (@NorskPolar) 26 июня 2019 г.

​Fuglei und ihr Kollege Arnaud Tarroux vom Norwegischen Institut für Polarforschung veröffentlichten Ende Juni eine entsprechende Studie.

Laut den Daten des GPS-Trackers bewegte sich die Blaufüchsin mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 46,3 Kilometer pro Tag. Zwei Tage bewegte sie sich gar nicht. Als sie das grönländische Eisschild erreichte, lief sie eine Strecke von 155 Kilometern an einem Tag. Möglicherweise sei die Füchsin an dem Tag mit einer treibenden Eisscholle „gefahren“.

Dabei habe die Polarfüchsin, die in ihrer Heimatregion vor allem Seevögel gefressen habe, sich in Kanada umstellen müssen und begonnen, von Lemmingen zu leben, so die Forscher.

Die Polarfüchse würden von einem Ökosystem ins andere wandern, neue Populationen treffen und neues Futter finden, und das arktische Meereis spiele eine Schlüsselrolle dabei, betonten die Forscher.

Seit Februar 2019 funktioniert das Ortungsgerät der Füchsin nicht mehr, sodass ihr weiteres Schicksal unbekannt ist.

