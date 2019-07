Am Sonntag wird es ernst: Gleich drei Asteroiden schrammen an Erde vorbei

Unser Sonnensystem ist voll von Asteroiden, die ihre Bahnen durch das Weltall ziehen. Manche kommen von weither, andere bleiben im Sonnensystem – und manche fliegen in gefährlicher Nähe zu unserem Heimatplaneten, zumindest nach kosmischen Maßstäben. Am Sonntag, dem 07.07.2019, kommen gleich drei Asteroiden recht knapp an uns vorbei.