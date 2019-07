Viele Urlauber kommen nach Mallorca, um den Strand und das Meer zu genießen. Doch in manchen Inselgegenden wird das zunehmend schwieriger. Eine wahre Feuerquallen-Flut hat nämlich den Südosten der Insel getroffen.

Wie lokale Medien berichten, sind an den Küsten im Südosten von Mallorca in den vergangenen Tagen erheblich mehr Feuerquallen gesichtet worden als zuvor. Ein direkter Kontakt mit den Nesselkapseln löst bei Menschen schmerzhafte Verletzungen aus.

Die Symptome bei Quallenkontakt ähneln dabei Verbrennungen oder Verätzungen, wobei es auch zu brennenden Schmerzen und Juckreiz kommen kann. Heftige Rötungen, Schwellungen oder Blasenbildungen sind ebenfalls verbreitete Folgen.

Bei empfindlichen Menschen können zudem Übelkeit, Erbrechen und Kopfschmerzen auftreten. Im schlimmsten Fall kann ein allergischer (anaphylaktischer) Schock sogar Kreislaufversagen und schwere Herzrhythmusstörungen verursachen, die als Konsequenz zum Tod führen können.

Zugleich betonen die lokalen Medien, dass solche Feuerquallen längst nicht so gefährlich sind wie die gefürchteten portugiesischen Galeeren. Diese waren vor allem im vergangenen Jahr in größerer Zahl vor Mallorca aufgetaucht, was bei vielen Menschen für Unbehagen sorgte.

