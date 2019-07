Israel: Archäologen entdecken 1200 Jahre alte Moschee in Wüste – Fotos und Video

Israelische Archäologen haben nach eigenen Angaben die Überreste einer mindestens 1200 Jahre alten Mosche in der Negev-Wüste im Süden des Landes entdeckt.

„Eine kleine, städtische Moschee - datiert ins 7. oder 8. Jahrhundert - ist ein seltener Fund auf der ganzen Welt, besonders aber in dem Gebiet nördlich von Beerscheva”, teilten die Ausgrabungsdirektoren, Jon Seligman und Shahar Zur, für die israelische Altertumsbehörde am Donnerstag mit. Kein vergleichbares Gebäude sei in dem Gebiet bisher entdeckt worden.

עם הפנים למכה: בעיר רהט שבנגב נחשפו שרידי מסגד כפרי בן 1200 ש' (התקופה האיסלמית הקדומה) ובו גומחת תפילה שפונה למכה. מומחי רשות העתיקות אומרים שמדובר באחד המסגדים הכפריים הקדומים שנחשפו עד כה בעולם. האתר התגלה במסגרת חפירות הצלה לפני הקמת שכונה חדשה בעיר. צילום: ענת רסיוק רש"הע pic.twitter.com/RpSHNapns4 — גיל ליטמן (@GilLitman) 18 июля 2019 г.

​Die Überreste der Moschee wurden in der Beduinenstadt Rahat gefunden. Die rechteckige, nach oben offene Moschee mit einer runden Gebetsnische sei vermutlich von den Bauern in dem Gebiet genutzt worden, hieß es von den Archäologen. Das Gebäude sei in Richtung Mekka ausgerichtet gewesen.

מסגד כפרי מקומי, מהקדומים הידועים בעולם,

נחשף על ידי רשות העתיקות בעיר רהט שבנגב. מנהלן החפירות ברשות יאסר אלעמור והעובדים המוסלמים של הרשות, התפללו במסגד ההיסטורי כ-1200 שנה לאחר שכפריים מוסלמים התפללו בו. @MaarivOnline #مسجد #أموي #رهط #النقب pic.twitter.com/rpISR0C5Bl — Yasser Okbi (@OkbiYasser) 18 июля 2019 г.

​Während der Ausgrabungen seien zudem ein Bauernhof aus dem 6. oder 7. Jahrhundert entdeckt worden sowie eine kleine Siedlung aus dem 7. oder 8. Jahrhundert. Diese habe aus Häusern mit Wohnzimmern, Innenhöfen, Lagerräumen und Feuerstätten für die Essenszubereitung bestanden.

Eine der ältesten bekannten Moscheen

Archäologe Gideon Avni sagte, es handele sich um eine der ältesten bekannten Moscheen aus derauf dem Gebiet des heutigen Staates Israel. Dieses sei im Jahre 636 von den Arabern erobert worden. Die Entdeckung einer Moschee in der Nähe einer landwirtschaftlichen Siedlung sei ein Zeichen für die kulturelle und religiöse Veränderung des Landes in dieser Zeit.

Rahat liegt knapp 100 Kilometer südwestlich von Jerusalem, das mit Mekka und Medina zu den wichtigsten Pilgerstätten der Muslime zählt. Im 7. Jahrhundert soll dem muslimischen Glauben nach der Prophet Mohammed von Jerusalem aus in den Himmel aufgestiegen sein.

ai/dpa