Elon Musks Raumschiff-Prototyp fängt Flammen – Video

Die Starhopper – der vom Elon Musks Unternehmen SpaceX entwickelte Prototyp für das Raumschiff Starship – ist beim Testlauf auf dem Versuchsstände in Boca Chica (US-Bundesstaat Texas) in Flammen aufgegangen. Das teilte die Firma am Donnerstag auf ihrer offiziellen Seite mit und veröffentlichte auch das Video des Vorfalls.