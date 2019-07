Forscher: So wirkt sich Erderwärmung auf marinen Lebensraum aus

Australische Wissenschaftler haben die Auswirkungen der globalen Erwärmung eingeschätzt und dabei festgestellt, dass mehr als 45 Prozent der marinen Organismen, darunter der Korallen, in den Küstengewässern von steigenden Temperaturen betroffen sind. Die entsprechende Studie ist in der Fachzeitschrift „Frontiers in Marine Science“ veröffentlicht.