Schlüssel zur Unsterblichkeit gefunden? – Forscher berichten

Forscher von der University of California in Davis (USA) haben den genetischen Mechanismus zur Regeneration von Gewebe bei der fluvialen Hydra enträtselt, der es dem Tier ermöglicht, seinen Körper aus einem kleinen Gewebeabschnitt wiederherzustellen, und somit die biologische Unsterblichkeit gewährleistet. Dies meldet das Fachblatt „Science News“.

Bei der Regeneration von Polypen beteiligen sich drei Gruppen der Stammzellen, die sich in Nervengewebe, Drüsen und andere Organe verwandeln. Die Forscher analysierten 25.000 Zellen, die bei den Tieren ausgesondert wurden, um festzustellen, welche Gene innerhalb jeder Zelle aktiv sind. Die Wissenschaftler nutzten Fluoreszenz-Sonden, die sich mit der Matrix-RNA verbinden – einem unmittelbaren Produkt der Genexpression, das für die Synthese eines entsprechenden Eiweißes genutzt wird. Dies ermöglichte es, das Schicksal von einzelnen Zellen zu verfolgen.

Die Biologen stellten fest, dass die Stammzellen die Vorgänger-Zellen hervorbringen, die sich dann in der oberen Gewebeschicht lokalisieren und entweder ein Nervengewebe bilden oder sich in Drüsen verwandeln. Dabei passieren Veränderungen in der Genexpression , je nachdem wie die Zelle im Körper der Hydra migriert.

Dies ermöglichte es, eine Karte der Entwicklung von 12 unterschiedlichen Typen von Nervenzellen und anderem Gewebe zusammenzustellen.

Die Forscher hoffen, dass die Ergebnisse dieser wissenschaftlichen Arbeit helfen werden, neue Methoden zur Heilung von beschädigtem Gewebe beim Menschen zu entwickeln.

ek/mt