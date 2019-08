Forscher: Diese Diät hilft bei Behandlung von Krebs

US-amerikanische Wissenschaftler haben herausgefunden, welche Art von Ernährung bei der Krebsbehandlung hilft. Ihnen zufolge kann eine diätetische Einschränkung der essentiellen Aminosäure Methionin das Ergebnis der Krebstherapie positiv beeinflussen. Die entsprechende Studie ist in der Fachzeitschrift „Nature“ veröffentlicht.

Demnach haben die Forscher ein Experiment an Nagetieren durchgeführt. Dabei sei die essentielle Aminosäure Methionin, die in Fleisch- und Fischproteinen sowie in Milchprodukten enthalten ist, von der Tierernährung ausgeschlossen worden. Als Ergebnis bekamen sie eine fast vegane Diät.

Später habe sich herausgestellt, dass sich diese Art der Ernährung auf die Wirksamkeit der Chemo-und Strahlentherapie bei der Krebsbehandlung günstig auswirkte. Auch schlossen die Experten nicht aus, dass dabei das Krebsmedikament 5-​Fluorouracil (5-FU) seine Wirkung zeigte.

Zuvor war berichtet worden, dass die Forscher von der University of British Columbia in Kanada einen Zusammenhang zwischen dem Hyperinsulinismus – einem hohen Insulinspiegel im Blut – und Krebs ermittelt haben.

pd/ip