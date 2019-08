Forscher nennt Rockmusiker Ozzy Osbourne „genetischen Mutant“

Der Pharmakologe und Mikrobiologe von der US-Medizinschule Indiana University School of Medicine, Bill Sullivan, hat in seinem vor kurzem erschienenen Buch über Gene den britischen Metal-Musiker und Gründer der Band „Black Sabbath“, Ozzy Osbourne, als einen genetischen Mutanten bezeichnet.

Der Wissenschaftler berief sich dabei auf eine Studie aus dem Jahr 2010, die das Genom des Musikers sequenzierte. Der nun 70-jährige Brite unter dem Spitznamen „The Prince of Darkness“ machte mit Alkohol- und Drogenexzessen Schlagzeilen, schien sich allerdings einer guten Gesundheit zu erfreuen.

Die Forscher sollenenträtselt haben.

„Sie haben eine nie zuvor gesehene Mutation in einem Gen entdeckt, das sich am Alkohol-Abbau beteiligt“, so Sullivan am Dienstag im Fachmagazin „National Geographic“.

Darüber hinaus habe es bei dem Musiker Variationen in Genen gegeben, die mit Drogen-Absorption, Sucht und Alkoholismus im Zusammenhang stehen. Im Vergleich zu einer Durchschnittsperson würde Osbourne deswegen sechsmal wahrscheinlicher Alkohol begehren und um das 1,3-Fache wahrscheinlicher kokainsüchtig sein.

„Ozzy ist wirklich ein genetischer Mutant“, zitieren US-Medien aus Sullivans Buch „Pleased to Meet Me: Genes, Germs, and the Curious Forces That Make Us Who We Are“ („Nett mich kennenzulernen: Gene, Keime und merkwürdige Kräfte, die uns ausmachen“), das am 6. August erschien.

Das menschliche Verhalten habe eine genetische Verankerung. Das bedeute aber nicht, dass wir Sklaven unserer DNA seien, schreibt Sullivan im „National Geographic“-Artikel.

„Verankert innerhalb Ihres Genoms sind viele potentielle Versionen von Ihnen. Die Person, die Sie im Spiegel sehen, ist nur eine davon. Sie wurde durch einzigartige Situationen ausgewählt, denen Sie seit der Befruchtung ausgesetzt waren“.

mo/sb