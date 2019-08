Flug zur ISS nun später: Boeing verschiebt Teststarts von Starliner-Raumschiffen

Das US-Luftfahrtunternehmen Boeing hat den Start seines unbemannten Starliner-Raumschiffes vom 17. September auf den 6. Oktober verschoben. Wie die Agentur Sputnik am Mittwoch aus unterrichteter Quelle in der russischen Raumfahrtbranche erfuhr, wird der bemannte Starliner-Transporter am 30. Dezember - um einen Monat später als geplant - abheben.