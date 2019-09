Forscher warnen: Neuer Magnetsturm steuert auf Erde zu

Die Erde erlebt derzeit laut russischen Forschern einen Magnetsturm, der am Samstag begonnen hat und mit Stärke G2 der bislang zweitstärkste in diesem Jahr ist. Die Forscher warnen, dass ein Sturm von dieser Stärke Ende September die Erde erneut heimsuchen wird.

Erste Schwankungen im Erdmagnetfeld seien am Samstag registriert worden und hätten am Nachmittag Stärke 2 auf der Fünf-Werte-Skala erreicht, teilte das Labor für Röntgen-Astronomie der russischen Wissenschaftsakademie am Montag mit. Dieser Sturm dauere immer noch an und dürfte erst am Dienstag völlig verebben.

Der nächste magnetische Sturm der gleichen Stärke könnte schon am 27. September wieder die Erde erreichen, hieß es. Die Forscher warnen, dass magnetische Stürme negative Auswirkungen auf den menschlichen Körper und auf Technik haben könnten.

sp/tm