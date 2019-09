Großer Asteroid am Wochenende erwartet

Weltraum-Interessierte können in der Nacht zum Sonntag einen relativ großen Asteroiden im Vorbeiflug an der Erde beobachten. Laut dem Esa-Experten Detlef Koschny fliege der 370 Meter große Brocken mit einem Abstand von rund fünf Millionen Kilometern an der Erde vorbei und stelle keine Gefahr für den Planeten dar.